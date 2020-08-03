Сухроб Карімов: що відомо про терориста, який захопив банк у Києві

Громадянин Узбекистану Сухроб Карімов, який 3 серпня захопив приміщення банку в БЦ "Леонардо" в Києві, нібито раніше вживав наркотичні речовини.

Таку інформацію про терориста, який погрожував підірвати будівлю, повідомив блогер Олександр Долгий. Його слова цитує видання Vesti.ua в Telegram.

Блогер стверджує, що 32-річний чоловік деякий час проживав у хостелі на вулиці Антоновича. Він працював офіціантом в одному з київських ресторанів.

"Карімов, згідно з інформацією, вживав дешеві вуличні наркотики – амфетамін і марихуану", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме через це він і позбувся місця в хостелі на Антоновича.

Додамо, що уродженець Узбекистану Сухроб Карімов на своїй сторінці в Facebook закликав "вбити всіх". Пости, що містять заклик до насильства, з'явилися три дні тому.

Карімов у Facebook закликав "вбити всіх" (Скриншот)

Пости терориста Карімова (Скриншот)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомий чоловік захопив у заручники керівника відділення АТ Universal Bank, який розташований у приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі. Терорист погрожував підірвати будівлю.