Суддя Вовк заявив, що НАБУ не вручало йому підозри

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, підозрюваний у спробі захоплення влади в системі судоустрою, заявив: підозр йому нібито ніхто не вручав.

Про це суддя написав на сторінці у Facebook 18 липня. "Я зараз перебуваю у відпустці, після завершення якої правовим шляхом і в порядку, передбаченому законом, буду доводити свою правоту", – стверджує він.

Суддя назвав обшуки, санкціоновані районним судом міста Кіровограда, "бажанням окремих одіозних персонажів показати хоч якусь "ефективність" і створити фон для вереску "активістів".

Вовк також заявив, що на нього і на ОАСК таким чином тиснуть. У відставку, заявив глава суду, він не збирається.

При цьому він стверджує, що записи розмов, які є доказами в справі, фальсифіковані.

"Раджу наступного разу пошукати більш продуктивних і креативних режисерів", – написав він.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL: