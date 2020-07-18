Суддя Вовк заявив, що НАБУ не вручало йому підозри
НАБУ підозрює Павла Вовка в спробі захоплення державної влади.
Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, підозрюваний у спробі захоплення влади в системі судоустрою, заявив: підозр йому нібито ніхто не вручав.
Про це суддя написав на сторінці у Facebook 18 липня. "Я зараз перебуваю у відпустці, після завершення якої правовим шляхом і в порядку, передбаченому законом, буду доводити свою правоту", – стверджує він.
Суддя назвав обшуки, санкціоновані районним судом міста Кіровограда, "бажанням окремих одіозних персонажів показати хоч якусь "ефективність" і створити фон для вереску "активістів".
Вовк також заявив, що на нього і на ОАСК таким чином тиснуть. У відставку, заявив глава суду, він не збирається.
При цьому він стверджує, що записи розмов, які є доказами в справі, фальсифіковані.
"Раджу наступного разу пошукати більш продуктивних і креативних режисерів", – написав він.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ 17 липня оголосило підозру очільнику Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику, п'ятьом іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.
Вовка і суддів підозрюють у прийнятті замовних рішень і створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.
НАБУ оприлюднило телефонні розмови глави ОАСК.