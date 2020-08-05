Суд заарештував київського терориста Сухроба Карімова

Obozrevatel Кримінал 16:58, 5.08.2020 Оновлено: 17:54, 5.08.2020

Громадянина Узбекистану Сухроба Карімова, який узяв заручницю і погрожував підірвати "Універсал Банк" у бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, відправили від варту на два місяці без права внесення застави.

Відповідний запобіжний захід підозрюваному нібито обрав Печерський районний суд міста Києва 5 серпня, , повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Зазначається, що про тримання під вартою Карімова клопотали слідчі. Сам підозрюваний під час засідання поводився дуже спокійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Кияни Кримінал

Дивіться також

Суд Києва попросили анулювати партію "Слуга народу"

Армія США показала удар потужною гіперзвуковою ракетою C-HGB. Відео

Тіло дівчинки віддали в сміттєвому пакеті разом із використаними рукавичками: подробиці трагедії в Дніпрі

Вибух у Бейруті порівняли з Хіросімою і Нагасакі: стало відомо про жертви

Після виборів "слуги народу" будуть працювати разом з партією Медведчука – ЗМІ