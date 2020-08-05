Суд заарештував київського терориста Сухроба Карімова
Громадянина Узбекистану Сухроба Карімова, який узяв заручницю і погрожував підірвати "Універсал Банк" у бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, відправили від варту на два місяці без права внесення застави.
Відповідний запобіжний захід підозрюваному нібито обрав Печерський районний суд міста Києва 5 серпня, , повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
Зазначається, що про тримання під вартою Карімова клопотали слідчі. Сам підозрюваний під час засідання поводився дуже спокійно.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 серпня в Києві чоловік на ім'я Сухроб Карімов захопив у заручниці керівницю відділення АТ Universal Bank, розташованого в приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі.
Він погрожував підірвати будівлю в разі, якщо не буде виконано його вимог. Крім того, Карімов стверджував, що вибухівка нібито здетонує,, навіть якщо його вб'ють.
Згодом СБУ вдалося затримати чоловіка.
Вибуху не трапилося, будь-яких вибухових пристроїв за підсумками перевірки також не було знайдено.
Карімову, який узяв заручницю та погрожував вибухом в "Універсал Банку", повідомили про підозру.
Йому мали обрати запобіжний захід ще 4 серпня, проте не змогли зробити це.