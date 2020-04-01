Печерський районний суд Києва залишив під вартою до 30 травня підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета, волонтерку, дитячу кардіохірургиню Юлію Кузьменко.

Про це 1 квітня повідомило hromadske. Засідання відбулося лише за участі сторін у зв'язку із карантином через поширення COVID-19.

Так, прокурор просив продовжити тримання під вартою Кузьменко на два місяці, говорячи про ризики втечі, тиску на свідків, експертів, вчинення інших правопорушень, знищення або спотворення речових доказів. Водночас адвокат підозрюваної просив не задовольняти клопотання та обрати альтернативний запобіжний захід. Він заявив, що підозра необґрунтована, а ризики недоведені.

Суд залишив підозрювану у вбивстві Шеремета Кузьменко під вартою ще на два місяці. Ілюстрація

Сама Кузьменко сказала, що не має відношення до вбивства Шеремета та навіть ніколи не знала його. Також підозрювана просила звільнити її з-під варти, наголошуючи, що через карантин її допомога необхідна сину та матері.

"Я дуже хочу продовжити роботу лікаркою. Мені байдуже, як це буде забезпечено – електронний браслет, хоч вдягніть нашийник на шию, я хочу продовжити роботу", – заявила вона.

Суд задовольнив клопотання прокурора та продовжив термін тримання під вартою на два місці – до 30 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), а також волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку та військову медсестру Яну Дугарь запідозрили у тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що для передачі справи до суду необхідно зібрати додаткові докази.

Київський апеляційний залишив під вартою підозрювану Кузьменко.

Рябошапка 2 березня заявив, що у справі Шеремета все ще немає нової інформації. Розслідування фактично зупинилося.

Офіс генерального прокурора продовжив терміни досудового розслідування у справі вбивства Шеремета ще на два місяці – до 12 червня.

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