Суд закрив справу щодо депутатки Київради, яка їхала зі Слончаком у ніч скандалу

Депутатку Київської міської ради Людмилу Костенко, яка була за кермом авто із затриманим заступником глави КМДА Володимиром Слончаком та яка відмовлялась проходити тест на стан алкогольного сп'яніння на місці подій, "передали на поруки ТОВ "Спільне підприємство "Піта-хліб".

Про це написали на сторінці "Київ оперативний" у Facebook, опублікувавши відповідну постанову Солом‘янського районного суду м. Києва. У документі зазначається, що жінка працює на підприємстві економістом.

Також у ньому вказано, що Костенко визнала вину у скоєнні адміністративного правопорушення, розкаялась, запевнила, що п'яною за кермом не була, та пояснила причини, чому відмовилась від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння на місці подій за допомогою "Драгеру".

"Закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення стосовно Костенко Людмили Василівни за ч.1 ст. 130 КУпАП (в редакції від 07.07.2016). Матеріали справи про адміністративне правопорушення стосовно Костенко Людмили Василівни за ч.1 ст. 130 КУпАП (в редакції від 07.07.2016) передати на розгляд трудового колективу Товариства з обмеженою відповідальністю "Спільне підприємство "Піта-хліб", – йдеться у постанові.

Постанова щодо Костенко Київ оперативний

Постанова щодо Костенко Київ оперативний

Постанова щодо Костенко Київ оперативний

Допис у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL: