Суд заарештував підозрюваного у викраденні чотирирічної дівчинки під Києвом

Суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у викраденні дівчинки під Києвом. Колаж

Бориспільський міський суд Київської області 31 серпня обрав запобіжний захід для 29-річного чоловіка, який 28 серпня викрав і намагався зґвалтувати чотирирічну дівчинку.

Про це повідомила в Facebook прокуратура Київської області. Чоловіка взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.

"За клопотанням прокурорів Бориспільської місцевої прокуратури Бориспільський міський суд Київської області застосував запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави до підозрюваного у викраденні 4-річної дівчинки на автозаправній станції в місті Бориспіль", – сказано в повідомленні.

29-річний чоловік затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України та за процесуального керівництва місцевої прокуратури. Йому повідомили про підозру за фактами викрадення малолітньої дитини, сексуального насильства і незакінченого замаху на зґвалтування щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч.2 ст.146, ч.4 ст.153, ч.3 ст.15 ч.4 ст.152 КК України).

Також в прокуратурі повідомили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває і здійснюється слідчими Бориспільського відділу поліції ГУ Нацполіціі в області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Підозрюваного у викраденні дитини заарештували на 60 діб. Facebook прокуратури Київської області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на автозаправній станції в Борисполі Київської області викрали чотирирічну Єлизавету Колісниченко. Через кілька годин дитину вдалося знайти, а викрадача затримати.

На допиті затриманий зізнався, що хотів зґвалтувати дитину.

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