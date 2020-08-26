Суд заарештував майора Холодного, який наїхав на курсанток: він розкаявся

Шевченківський районний суд Києва відправив під варту майора медичної служби Володимира Холодного, який підозрюється в наїзді на трьох дівчат-курсанток у стані алкогольного сп'яніння.

Запобіжний захід майору обрали в середу, 26 серпня, терміном на 60 діб (до 23 жовтня). Його затримали відразу ж після ДТП на підставі ст. 208 КПК, передає пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

"Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України і застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого", – повідомили в прокуратурі.

Майор Володимир Холодний готовий понести покарання Скриншот з відео

Під час судового засідання Холодний каявся у скоєному і запевнив, що не буде намагатися уникнути покарання, передає "5 канал".

"Для мене пріоритети в житті – це честь і совість. Те, що я зробив, я каюсь, і буду нести цей хрест через усе своє життя. Я хочу вибачитися перед усіма. Перед усіма, хто мене знає – мої друзі, знайомі. Прошу надати мені таку можливість надавати допомогу постраждалим", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДТП з Холодним відбулося в Києві 25 серпня на території військового коледжу на вул. Зоологічній. Нетверезий водій наїхав на трьох дівчат-курсанток.

Стан курсанток Української військово-медичної академії, які постраждали в ДТП на території однієї з військових частин Київського гарнізону, 26 серпня був стабільно важким. Двом із трьох дівчат провели ампутацію.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!