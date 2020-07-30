Суд взяв під варту підозрюваних у серії вибухів у Києві

Печерський районний суд Києва взяв під варту двох осіб, яких підозрюють у скоєнні в столиці терористичних актів із використанням саморобних вибухових пристроїв.

Їх заарештували на два місяці без права на заставу. Про це з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури пише "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з рішенням суду підозрювані перебуватимуть під вартою до 19.09.2020 року включно. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 27 липня під час спецоперації правоохоронці затримали двох жителів міста Києва 1960 і 1961 р. н., через причетність до організації вибухів біля станцій метро "Шулявська" і "Мінська", а також у житловому будинку на Подолі. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 258 КК України.

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