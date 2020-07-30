Суд взяв під варту підозрюваних у серії вибухів у Києві
У Києві засудили ймовірних організаторів серії вибухів у столиці.
Печерський районний суд Києва взяв під варту двох осіб, яких підозрюють у скоєнні в столиці терористичних актів із використанням саморобних вибухових пристроїв.
Їх заарештували на два місяці без права на заставу. Про це з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури пише "Інтерфакс-Україна".
"Згідно з рішенням суду підозрювані перебуватимуть під вартою до 19.09.2020 року включно. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 27 липня під час спецоперації правоохоронці затримали двох жителів міста Києва 1960 і 1961 р. н., через причетність до організації вибухів біля станцій метро "Шулявська" і "Мінська", а також у житловому будинку на Подолі. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 258 КК України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Києві біля входу на станцію метро "Шулявська" 17 липня вибухнув невідомий пристрій у сміттєвій урні.
Уже 21 липня поруч зі станцією метро "Мінська" пролунав вибух. Виявилось, що там було знешкоджено два саморобних вибухових пристрої.
OBOZREVATEL ексклюзивно написав про подробиці інциденту, вперше дізнавшись про вимагання 50 біткоїнів.
Також 21 липня повідомлялось про "замінування" ТРЦ Ocean Plaza.
Цього ж дня в Києві заявили про "замінування" аеропорту "Київ" (Жуляни), Центрального залізничного вокзалу та Апеляційного суду.
22 липня у столиці знайшли дві підозрілі валізи – біля станції метро "Вокзальна" та на площі Космонавтів (Солом'янський район). Правоохоронці провели перевірки та не виявили небезпечних предметів.
Після цих інцидентів у Києві серйозно посилили заходи безпеки. На вулиці вийшли додаткові наряди поліції та військовослужбовці Національної гвардії України. Джерела OBOZREVATEL говорили, що зросла загроза реальних терактів.
23 липня в Деснянському районі Києва знову помітили підозрілий пакет. Також повідомлялося про "замінування" автомобіля Audi біля ТРЦ "Метрополіс" на Оболоні. Пізніше в пакеті знайшли яйця й молоко, а "мінування" машини не підтвердилося.
Цього ж дня у відділенні Приватбанку на Хрещатику також виявили підозрілий предмет.
Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронні органи посилити заходи безпеки у столиці після масових повідомлень про "замінування".
25 липня у столиці знову повідомили про "замінування" житлового будинку.
А 27 липня в житловому будинку на столичному Подолі прогримів вибух.