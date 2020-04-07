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7 квітня • оновлено в 11:55
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Суд відпустив під домашній арешт підозрюваного у нападі на журналістів ZIK

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Підозрюваного у нападі на знімальну групу телеканалу ZIK, підконтрольного лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку, у київському Гідропарку, відправили під домашній арешт.

Строк дії запобіжного заходу – до 3 червня включно. Про це написала пресслужба прокуратури міста Києва на своєму сайті.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 Дніпровський райсуд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чоловіку, який підозрюється у нападі на знімальну групу телеканалу ZIK 2 квітня у Гідропарку", – йдеться у повідомленні.

Суд відпустив під домашній арешт підозрюваного у нападі на журналістів ZIK

Суд відпустив під домашній арешт підозрюваного у нападі на журналістів ZIK

Чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Активист...панимаешь?
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