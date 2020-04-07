Підозрюваного у нападі на знімальну групу телеканалу ZIK, підконтрольного лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку, у київському Гідропарку, відправили під домашній арешт.

Строк дії запобіжного заходу – до 3 червня включно. Про це написала пресслужба прокуратури міста Києва на своєму сайті.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 Дніпровський райсуд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чоловіку, який підозрюється у нападі на знімальну групу телеканалу ZIK 2 квітня у Гідропарку", – йдеться у повідомленні.

Суд відпустив під домашній арешт підозрюваного у нападі на журналістів ZIK

Чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Гідропарку Києва люди спортивної статури накинулися на знімальну групу телеканалу ZIK, підконтрольного лідеру ОПЗЖ.

У районі Гідропарку скоїли ще один напад на журналістів – жертвою агресії стала знімальна група "Еспрессо.ТВ".

Поліція затримала чоловіка, який 2 квітня напав на знімальну групу телеканалу ZIK у Гідропарку у Києві.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!