Суд відпустив нардепку Федину під особисте зобов'язання

Печерський районний суд Києва відпустив народну депутатку від партії "Європейська солідарність" Софію Федину, яку підозрюють у погрозах убивством президенту України Володимиру Зеленському, під особисте зобов'язання.

Такий запобіжний захід буде діяти до 12 квітня. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 10 березня. Суд задовольнив клопотання прокуратури частково.

Федину відпустили під особисте зобов'язання, закордонний паспорт у неї не забрали, але водночас виїжджати за межі Києва та області без відповідного дозволу заборонили. Також суд поклав на нардепку наступні обов’язки: з'являтися на вимогу до слідчого, прокурора, суду; інформувати слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання.

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