Головна Новини
28 січня • оновлено в 11:01
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Суд ухвалив рішення щодо терориста "ДНР", який у Києві обстріляв поліцейських

996
Читати матеріал російською

Суд безальтернативно взяв під варту на два місяці терориста "ДНР", який у Києві стріляв у поліцейських та поранив одного з них.

Про це повідомив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що підозрюваний у 2003 році у Донецьку був засуджений за чотирма статтями КК України, а у 2009-му отримав чергову судимість за однією статтею.

"За матеріалами поліції Києва та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України цей підозрюваний рецидивіст сьогодні (27 січня. – Ред.) судом взятий безальтернативно під варту терміном на 2 місяці", – написав Шевченко.

Суд ухвалив рішення щодо терориста "ДНР", який у Києві обстріляв поліцейських

Суд ухвалив рішення щодо терориста "ДНР", який у Києві обстріляв поліцейських

Новини
У Києві в Гідропарку чоловіку вистрелили в обличчя: деталі НП

Правоохоронець висловив сподівання, що його колеги зі спецслужб "ретельно відпрацюють цього зловмисника".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві правоохоронці затримали терориста "ДНР", який напередодні стріляв у поліцейських та поранив 25-річного дільничного офіцера.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
3
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Его с заданим направил лично путен!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Овцехуев Псой
Овцехуев Псой
семенов Александр, хуютен ты, алень))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Из уголовника пытаются состряпать тер.рориста, это что то новое. Ведь раньше уголовников в АТО гребли лопатами.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги