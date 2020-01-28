Суд безальтернативно взяв під варту на два місяці терориста "ДНР", який у Києві стріляв у поліцейських та поранив одного з них.

Про це повідомив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що підозрюваний у 2003 році у Донецьку був засуджений за чотирма статтями КК України, а у 2009-му отримав чергову судимість за однією статтею.

"За матеріалами поліції Києва та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України цей підозрюваний рецидивіст сьогодні (27 січня. – Ред.) судом взятий безальтернативно під варту терміном на 2 місяці", – написав Шевченко.

Суд ухвалив рішення щодо терориста "ДНР", який у Києві обстріляв поліцейських

Правоохоронець висловив сподівання, що його колеги зі спецслужб "ретельно відпрацюють цього зловмисника".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві правоохоронці затримали терориста "ДНР", який напередодні стріляв у поліцейських та поранив 25-річного дільничного офіцера.

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