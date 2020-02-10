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10 лютого • оновлено в 18:58
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/ Кримінал

Погрожувала Зеленському: суд ухвалив рішення щодо Звіробій

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Печерський районний суд Києва відпустив волонтерку й учасницю російсько-української війни Марусю Звіробій під особисте зобов'язання. Вона буде змушена носити електронний браслет для того, щоб за її пересуванням могли стежити.

Відповідне рішення було ухвалене 10 лютого на засіданні. Йдеться про справу щодо погроз президенту України Володимиру Зеленському (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також підозрювану зобов'язали прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або до суду, не відлучатися за межі Києва та області без дозволу, повідомляти про зміну свого проживання, а в разі працевлаштування – про зміну роботи, а також здати на зберігання закордонний паспорт.

Суд ухвалив рішення щодо Звіробій

Суд ухвалив рішення щодо Звіробій

Telegram/Маруся Звіробій

Обраний Звіробій запобіжний захід діятиме до 9 квітня. Характерно, що перед засіданням підозрювана перебувала в гарному настрої та робила селфі. Втім, уже згодом на суді вона поводилася агресивно, вигукувала образливі фрази.

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Суд ухвалив рішення щодо Звіробій

Суд ухвалив рішення щодо Звіробій

Апостроф

Суд ухвалив рішення щодо Звіробій

Суд ухвалив рішення щодо Звіробій

Telegram/Маруся Звіробій

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Маруся Звіробій
Місце
Україна Київ
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Коментарі
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Если бы Порошенко давил на суды и прокуратуры, чтобы они открывали "дела" на его оскорбителей, то судов бы в Украине не хватило. Но то был Государственный Деятель.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Украина с каждым днём всё больше теряет государственность. А Европа с США подстёбывают со словами: Верным путём идёте товарищи на встречу свободе и демократии. Хотя за такие действия у себя посадили бы надолго.
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2
1
Раскина Элла
Раскина Элла
Хорошо загоняют свинку.
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1
3
Korn Val
Korn Val
Раскина Элла, ніпізді, шльондра прешивого
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