Погрожувала Зеленському: суд ухвалив рішення щодо Звіробій

Печерський районний суд Києва відпустив волонтерку й учасницю російсько-української війни Марусю Звіробій під особисте зобов'язання. Вона буде змушена носити електронний браслет для того, щоб за її пересуванням могли стежити.

Відповідне рішення було ухвалене 10 лютого на засіданні. Йдеться про справу щодо погроз президенту України Володимиру Зеленському (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також підозрювану зобов'язали прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або до суду, не відлучатися за межі Києва та області без дозволу, повідомляти про зміну свого проживання, а в разі працевлаштування – про зміну роботи, а також здати на зберігання закордонний паспорт.

Суд ухвалив рішення щодо Звіробій Telegram/Маруся Звіробій

Обраний Звіробій запобіжний захід діятиме до 9 квітня. Характерно, що перед засіданням підозрювана перебувала в гарному настрої та робила селфі. Втім, уже згодом на суді вона поводилася агресивно, вигукувала образливі фрази.

Суд ухвалив рішення щодо Звіробій Апостроф

Суд ухвалив рішення щодо Звіробій Telegram/Маруся Звіробій

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Звіробій і нардепка від "Європейської солідарності" Софія Федина зробили скандальну заяву про президента Зеленського, натякнувши, що його можуть вбити.

Потім проти них було порушено кримінальну справу.

Звіробій поскаржилася на нібито переслідування людей, незгодних із політикою Зеленського.

Також вона звинуватила президента в тому, що він нібито буде здавати інтереси України.

Звіробій в Державному бюро розслідувань вручили повідомлення про підозру.

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