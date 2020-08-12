Суд ухвалив нове рішення щодо підозрюваного у справі Шеремета музиканта Антоненка
Київський апеляційний суд відмовив у знятті арешту з підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта, волонтера та бійця АТО Андрія Антоненка.
Відповідне рішення було ухвалено після розгляду апеляційної скарги захисту Riffmaster на засіданні 12 серпня. Під час нього люди, які підтримували музиканта в суді, кричали: "Ганьба!" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Зазначимо, що на засідання Антоненка провели під конвоєм, воно почалося о 13:00 і тривало три години. До зали не пустили ані його родичів, ані журналістів і поручителів.
Водночас, окрім тих, хто зголосився взяти Антоненка на поруки, підтримати його також прийшли інша фігурантка справи Яна Дугарь та екснардепка Тетяна Чорновол.
Група підтримки зібралася й під будівлею суду – там активісти запалили фаєри й вимагали загалом звільнення політичних в’язнів в Україні.
Додамо, що бажання взяти Антоненка на особисті поруки висловили декілька народних депутатів. Загалом назбиралося приблизно 10 заяв на поручительство, які суд не підтримав.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Київський апеляційний суд відпустив під цілодобовий домашній арешт й іншу підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета лікарку Юлію Кузьменко.