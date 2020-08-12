Суд ухвалив нове рішення щодо підозрюваного у справі Шеремета музиканта Антоненка

Київський апеляційний суд відмовив у знятті арешту з підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта, волонтера та бійця АТО Андрія Антоненка.

Відповідне рішення було ухвалено після розгляду апеляційної скарги захисту Riffmaster на засіданні 12 серпня. Під час нього люди, які підтримували музиканта в суді, кричали: "Ганьба!" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що на засідання Антоненка провели під конвоєм, воно почалося о 13:00 і тривало три години. До зали не пустили ані його родичів, ані журналістів і поручителів.

Антоненко в Київському апеляційному суді (magnolia-tv.com)

Водночас, окрім тих, хто зголосився взяти Антоненка на поруки, підтримати його також прийшли інша фігурантка справи Яна Дугарь та екснардепка Тетяна Чорновол.

Яна Дугарь прийшла підтримати Антоненка в суді (5.ua)

Група підтримки зібралася й під будівлею суду – там активісти запалили фаєри й вимагали загалом звільнення політичних в’язнів в Україні.

Активісти запалили фаєри біля будівлі суду (magnolia-tv.com)

Додамо, що бажання взяти Антоненка на особисті поруки висловили декілька народних депутатів. Загалом назбиралося приблизно 10 заяв на поручительство, які суд не підтримав.

Десятки активістів прийшли підтримати Антоненка під будівлею суду (magnolia-tv.com)

Тетяна Чорновол (Telegram-канал PavlovskyNews)

Група підтримки Антоненка (5.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Київський апеляційний суд відпустив під цілодобовий домашній арешт й іншу підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета лікарку Юлію Кузьменко.