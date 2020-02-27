Північний апеляційний господарський суд 27 лютого скасував заборону на введення в експлуатацію "будинку-монстра", що на Подолі у Києві.

Про це написала активістка "Автомайдану" Катерина Бутко на своїй сторінці у Facebook. Вона додала, що судді Олександра Агрікова, Антоніна Мальченко та Михайло Чорногуз "фактично поховали" справу про демонтаж незаконних поверхів "будинка-монстра".

За словами Бутко, ті вирішили, що справа – не юрисдикція господарського суду та передали її на розгляд в Окружний адміністративний суд міста Києва.

Суд скасував заборону на введення в експлуатацію скандального "будинку-монстра" у Києві The Village

"Судді навіть зняли забезпечення щодо заборони введення в експлуатацію. Чи все втрачено? Ні, жодне рішення цих суддів не змінює того, що забудовник немає землі під цим будинком з 2015 року, а отже – і жодної можливості введення в експлуатацію "монстра" наразі немає (законної можливості)", – підкреслила вона.

Суд скасував заборону на введення в експлуатацію скандального "будинку-монстра" у Києві Facebook/Катерина Бутко

Видання The Village уточнило, що у Київраді вже очікують повного тексту рішення та будуть оскаржувати його у Верховному суді. Якщо він вирішить, що це адміністративна справа, то розгляд, який тривав п'ять років, почнеться з початку.

"Господарський суд Києва п'ять років розглядав справу та виносив рішення, а апеляція сьогодні за 40 хвилин вирішила, що справа мала з самого початку розглядатися не там, а в адміністративному суді", – прокоментувала ситуацію журналістам Бутко.

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