Суд продовжив слідство у справі про зґвалтування в Кагарлику: постраждала розповіла про загрози 14-річній сестрі

Голосіївський суд Києва продовжив термін слідства у справі про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні Обухівської відділу поліції до 6 місяців.

Про це повідомила адвокатка постраждалої Неллі Погребіцької Олена Сотник в Facebook.

Захисниця уточнила, що в суд доставили всіх 4 кагарлицьких поліцейських, підозрюваних у тортурах 4 осіб. Зокрема, і Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють ще й у зґвалтуванні Неллі Погребіцької.

За словами Сотник, адвокат одного з підозрюваних заперечував проти продовження слідства, тому що "так і не зміг зрозуміти, в чому складність кримінального провадження".

А сам підозрюваний Сулима обурився в своєму виступі, що "20 слідчих ДБР розслідують таку дрібну справу".

Постраждала від дій поліцейських в Кагарлику Неля Погребицька після того, як їй дали державну охорону стала відчувати себе спокійніше.

В інтерв'ю ТСН дівчина розповіла, що до цього боялася приходити ввечері додому, їй часто погрожували.

Говорячи про покарання своїх кривдників, над якими скоро відбудеться суд, Погребицька висловила бажання, "щоб над ними також познущалися, як вони".

"Скільки знущалися над хлопцями кагарлицькими. На квартирі також били і знущалися над ними. Як я підняла це все – і вони написали заяви. І моїй сестрі казав: "На трасі будеш стояти" – розповіла дівчина.

Вона уточнила, що Сулима приставав до її 14-річної сестри. Але та боялася розповісти про це. Змогла тільки зараз.

"Возив її без дозволу батьків. Возив її до чотирьох годин. За ноги чіпав Сергій Сулима", – розповіла Погребицька.

Суд продовжив слідство у справі про тортури і згвалтування в Кагарлику (Facebook Олени Сотник)

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