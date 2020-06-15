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Суд обрав запобіжний захід Стерненку: люди зустріли рішення криками "Ганьба!"

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Кримінал
7,7 т.
Сергію Стерненку обрали запобіжний захід

Сергію Стерненку обрали запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, підозрюваному умисному вбивстві, у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб.

Відповідне рішення було ухвалене 15 червня. Трансляцію з засідання суду вело "Радіо Свобода" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Стерненко заявив, що під домашнім арештом він повинен буде знаходитися у військовій частині в Одесі, незважаючи на те, що прокурор в клопотанні просив про інше адресу.

Активіст зазначив, що подаватиме апеляцію на рішення суду.

Люди, які прийшли підтримати Стерненка, освистали рішення судді і почали кричати: "Ганьба!". Також вони запалили фаєри під будівлею суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня Шевченківський районний суду більше 11 годин обирав запобіжний захід одеському активісту Сергію Стерненку, якого підозрюють в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Під будівлею суду зібралися люди на підтримку Стерненка. Сталися сутички з правоохоронцями, в результаті яких було затримано п'ятьох осіб. Пізніше їх відпустили.

УкраїнаКиївСергій Стерненко
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