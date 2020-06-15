Суд обрав запобіжний захід Стерненку: люди зустріли рішення криками "Ганьба!"

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, підозрюваному умисному вбивстві, у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб.

Відповідне рішення було ухвалене 15 червня. Трансляцію з засідання суду вело "Радіо Свобода" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Стерненко заявив, що під домашнім арештом він повинен буде знаходитися у військовій частині в Одесі, незважаючи на те, що прокурор в клопотанні просив про інше адресу.

Активіст зазначив, що подаватиме апеляцію на рішення суду.

Люди, які прийшли підтримати Стерненка, освистали рішення судді і почали кричати: "Ганьба!". Також вони запалили фаєри під будівлею суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня Шевченківський районний суду більше 11 годин обирав запобіжний захід одеському активісту Сергію Стерненку, якого підозрюють в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Під будівлею суду зібралися люди на підтримку Стерненка. Сталися сутички з правоохоронцями, в результаті яких було затримано п'ятьох осіб. Пізніше їх відпустили.