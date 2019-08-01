У Києві серед білого дня викрали дівчину: перші деталі

У Дарницькому районі Києва невідомі викрали дівчину. Поліція оголосила план "Перехоплення".

Злочин трапився 1 серпня. Зловмисники посадили свою жертву в автомобіль Volkswagen Crafter білого кольору з державним номером АА 9992 РХ. Про це пише "Інформатор".

Злочинці поїхали в бік вул. Ревуцького. Пізніше стало відомо, що правоохоронці виявили розшукуваний автомобіль.

Подробиці інциденту з'ясовуються.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві чоловік побив і зґвалтував дівчину, яка попросила довезти її до будинку. Пізніше правоохоронці затримали злочинця.

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