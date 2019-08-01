Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві серед білого дня викрали дівчину: перші деталі

3.1т Читати матеріал російською

У Дарницькому районі Києва невідомі викрали дівчину. Поліція оголосила план "Перехоплення".

Злочин трапився 1 серпня. Зловмисники посадили свою жертву в автомобіль Volkswagen Crafter білого кольору з державним номером АА 9992 РХ. Про це пише "Інформатор".

Злочинці поїхали в бік вул. Ревуцького. Пізніше стало відомо, що правоохоронці виявили розшукуваний автомобіль.

Подробиці інциденту з'ясовуються.

У Києві серед білого дня викрали дівчину: перші деталі

Gooble. Maps

Новини
Бив і відбирав золото: поліція затримала київського серійного грабіжника

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві чоловік побив і зґвалтував дівчину, яка попросила довезти її до будинку. Пізніше правоохоронці затримали злочинця.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel