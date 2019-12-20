Стріляв поліцейський: з'явилися деталі бійки в центрі Києва

У Києві чотири поліцейські постраждали під час сутичок на вулиці Хрещатик у п'ятницю, 20 грудня.

Про це розповіла голова відділу комунікації поліції Києва Оксана Тищенко.

"На вулиці Хрещатик до співробітників поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони почали нецензурно висловлюватися, внаслідок чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення молодики застосували сльозогінний газ і влаштували бійку", – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що проти агресивного натовпу був застосований сльозогінний газ і один із поліцейських зробив попереджувальний постріл у повітря.

У відділення поліції для надання пояснень та встановлення обставин інциденту доставили вісім осіб. Після перевірки діям правопорушників буде надана правова кваліфікація.

Мітинг у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві вранці, 20 грудня, біля стадіону "Динамо", де відбулися короткі сутички поліції з групою молодиків, раптово пролунав вибух.

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