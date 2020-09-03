Стрілянину в Українці влаштували 22 людини, серед яких – громадяни РФ

Поліція встановила особи 22 людей, які влаштували стрілянину в кафе в місті Українка Київської області.

Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіціі в Київській області. Серед підозрюваних – місцеві жителі, кияни та громадяни Росії.

Всього пролунало до 10 пострілів. Про це місцеві жителі о 19:15 повідомили в Обухівський відділ поліції. Наряди груп реагування та слідчо-оперативна група прибули на місце події вже за 20 хвилин.

Однак учасники конфлікту і персонал кафе спробували приховати злочин: вони змінили обстановку, зібрали гільзи і знищили сліди.

Щоб отримати відео з камер спостереження поліцейські провели невідкладний обшук і вилучили сервер.

При проведенні оперативно-розшукових заходів, аналізі відеозаписів і показань свідків поліцейські встановили, що до скоєння хуліганських дій причетні 15 місцевих жителів і 7 приїжджих осіб зі столиці, в томі числі – і громадяни Російської Федерації.

Правоохоронці провели 10 обшуків за встановленими адресами учасників інциденту.

Постраждалі, які звернулися до лікарні з пораненнями, відмовилися від пояснень і співпраці зі слідством. Їхньому життю нічого не загрожує.

Тривають розслідування в двох кримінальних виробництвах, відкритих за фактами вчинення хуліганства із застосуванням зброї та за фактом приховування злочину – за ч.4 ст.296, ст.396 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри організаторам і учасникам конфлікту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Київській області в місті Українка група чоловіків влаштувала перестрілку біля ресторану на пляжі. Озброєні рушницями люди зробили близько десяти пострілів.