Стрілянина з постраждалими у парку Києва: суд ухвалив несподіване рішення

Прокуратура Києва перекваліфікувала справу про стрілянину у Голосієвському районі, яка відбулася 20 серпня між співробітниками "Муніципальної варти" й охоронної організації "Лівий берег", з "замаху на вбивство" на "хуліганку".

Справа отримала іншу кваліфікацію, зокрема, у частині підозри Сергія Лещенка (Лєшого) у зв’язку з нібито “відсутністю вказаного кримінального правопорушення”.

Як зазначають на Facebook сторінці "Народне падло", зробив це відповідною постановою прокурор відділу прокуратури міста Києва Денис Олійник.

Справу про стрілянину у Голосіївському районі Києва перекваліфікували

"За даними інсайдерів, вартість такої постанови про закриття кримінального провадження могла обійтися фігуранту кривавої стрілянини в 15 тисяч доларів США. Такі дії правоохоронця негативно впливають на репутацію всієї прокуратури України та є недопустимими", – сказано у

повідомленні.

Нагадаємо, конфлікт почався після того, як співробітники КП “Муніципальна варта” помітили велике скупчення підозрілих осіб у чорній уніформі, які голосно щось з’ясовували між собою.

За даними “Муніципальної варти”, вони намагалися протидіяти незаконним кальянним у парку, які “кришував” Сергій Лещенко (Лєший). У результаті зіткнення троє представників “Муніципальної варти” отримали поранення від озброєних молодиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у ніч на 20 серпня у Києві біля станції метро "Голосіївська" трапилася стрілянина, в результаті якої постраждали люди. Правоохоронці затримали п'ятьох учасників події.

Стало відомо, що до стрілянини біля кафе "Кухня Поллі" у метро "Голосіївська" в Києві мають відношення три особи.

22 серпня, Лещенка і другого підозрюваного Акбара Магнієва взяли під варту на 2 місяці з можливістю вийти під заставу у розмірі 153 687 тисяч гривень.

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