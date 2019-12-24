Стрілянина в Гідропарку: з'явилося відео з підозрюваним у вбивстві

Опубліковано відео, на якому імовірно показаний підозрюваний в убивстві бізнесмена в київському Гідропарку.

На записі видно, як від палаючого авто під мостом Патона в протилежній бік тікає невідомий чоловік, передає "УНН".

Як повідомляв OBOZREVATEL , 23 грудня невідомий нападник на авто обстріляв машину і зник в сторону моста Патона. Стрілянина сталася біля кафе "Очеретяний кіт" у Гідропарку.

ЗМІ повідомляли, що загиблим виявився київський бізнесмен. У момент нападу разом з ним в авто знаходилася дівчина. На місці злочину знайдено чотири гільзи від патронів калібру 9 мм.

Поліція ввела план перехоплення і пізніше знайшла спаленим автомобіль передбачуваного стрілка. За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

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