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24 грудня • оновлено в 10:20
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Стрілянина в Гідропарку: загиблим виявився київський бізнесмен

6.9т
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Застреленим на Гідропарку чоловіком виявився київський бізнесмен Бахвалов, 1978 року народження.

Про це повідомляє "Цензор" з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Жертві нападу надавали медичну допомогу, але від отриманих ран він помер на місці.

Нагадаємо, що 23 грудня невідомий на авто Volkswagen обстріляв машину Toyota і втік у сторону моста Патона. НП трапилася біля кафе "Очеретяний кіт".

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Як пише УНН нападник встиг здійснити щонайменше 11 пострілів по автомобілю. Саме тоді на задньому сидінні машини сиділи підприємець і дівчина (1988 року народження). Під час нападу вона не постраждала.

Водночас видання зазначає, що стрілець приїхав на авто марки Mercedes-Benz, а не Volkswagen.

Нападник зник з місця злочину, поліція ввела план перехоплення "Сирена". Пізніше автомобіль ймовірного підозрюваного знайшли спаленим на одній із вулиць Дніпровського району Києва.

На місці злочину поліція знайшла чотири гільзи від патронів калібру 9 мм. Зброю, з якої стріляли, не встановлено.

Поліція внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Стрілянина в Гідропарку

Стрілянина в Гідропарку

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ресторані "Баку" (на вулиці Антоновича, 88) відвідувачі влаштували стрілянину.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
стрілянина вбивство Національна поліція України
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Исаев Максим
Исаев Максим
ВоЕны Света? ВолонтЭры? Активисты?
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Исаев Максим, пукистанские холопы 100%
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Боширов и Петров с базы российских шпионов в Альпах опять нанесли удар?
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Вот это профи, сто пудов из российского спецназа. Не то что бывший хгерой атошный суперснайпер по ребенку шмалял.
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Klizmahohlenko Gerald, опричники пупкина? Те больше собственной мочой ручки мажут:))
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