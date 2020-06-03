Ще 10 ймовірним учасникам стрільби в Броварах Київської області в середу, 3 червня, обрали запобіжний захід.

Про це на своїй станиці у Facebook повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Він також показав знімки фігурантів розслідування, зроблені в залі Шевченківського суду.

Підозрювані в стрільбі в Броварах Facebook / Андрій Нєбитов

Пресслужба МВС зазначила, що йдеться про учасників ОЗУ "Журавлі", затриманих 2 червня. Тоді поліцейські в Києві, Ірпіні та Броварах спіймали 13 учасників збройного конфлікту.

Станом на 21:00 Шевченківський районний суд Києва заарештував терміном на 60 діб без права внесення застави вісім осіб, зокрема організатора, кримінального авторитета Віктора Журавля ("Журавель" або "Віха").

Підозрювані в стрільбі у Броварах Facebook / Андрій Нєбітов

Одному фігуранту перестрілки обрали утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 630 тисяч 300 гривень, ще одному – цілодобовий домашній арешт.

Підозрювані в стрільбі у Броварах Facebook / Андрій Нєбитов

Усім затриманим чоловікам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 257 (Бандитизм) КК України. Також 12 особам оголошено про підозру у замаху на умисне вбивство (ст. 15 ч. 2 ст. 115).

Затримані учасники ОЗГ twitter.com/AvakovArsen

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