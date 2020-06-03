10 учасникам стрільби в Броварах обрано запобіжний захід: ватажка "Віху" заарештували
Ще 10 ймовірним учасникам стрільби в Броварах Київської області в середу, 3 червня, обрали запобіжний захід.
Про це на своїй станиці у Facebook повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Він також показав знімки фігурантів розслідування, зроблені в залі Шевченківського суду.
Пресслужба МВС зазначила, що йдеться про учасників ОЗУ "Журавлі", затриманих 2 червня. Тоді поліцейські в Києві, Ірпіні та Броварах спіймали 13 учасників збройного конфлікту.
Станом на 21:00 Шевченківський районний суд Києва заарештував терміном на 60 діб без права внесення застави вісім осіб, зокрема організатора, кримінального авторитета Віктора Журавля ("Журавель" або "Віха").
Одному фігуранту перестрілки обрали утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 630 тисяч 300 гривень, ще одному – цілодобовий домашній арешт.
Усім затриманим чоловікам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 257 (Бандитизм) КК України. Також 12 особам оголошено про підозру у замаху на умисне вбивство (ст. 15 ч. 2 ст. 115).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Броварах Київської області 29 травня група озброєних осіб розстріляла маршрутку прямо у дворі. Прибулі на місце поліцейські влаштували перестрілку з нападниками.
Причиною стрілянини був конфлікт між вінницькими та броварськими підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи стрілянину між перевізниками в Броварах, заявив, що це відгомін корупції, який потрібно "лікувати".
Раніше суд обрав запобіжний захід 20 фігурантам.
За словами правоохоронців, вони встановили особи близько 40 підозрюваних. А заступник голови міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що участь у сутичках брали понад 60 "тітушок".