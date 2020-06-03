Ще 10 ймовірним учасникам стрільби в Броварах Київської області в середу, 3 червня, обрали запобіжний захід.
Про це на своїй станиці у Facebook повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Він також показав знімки фігурантів розслідування, зроблені в залі Шевченківського суду.
Підозрювані в стрільбі в Броварах
Facebook / Андрій Нєбитов
Пресслужба МВС зазначила, що йдеться про учасників ОЗУ "Журавлі", затриманих 2 червня. Тоді поліцейські в Києві, Ірпіні та Броварах спіймали 13 учасників збройного конфлікту.
Станом на 21:00 Шевченківський районний суд Києва заарештував терміном на 60 діб без права внесення застави вісім осіб, у тому числі організатора, кримінального авторитета Віктора Журавля ("Журавель" або "Віха").
Підозрювані в стрільбі в Броварах
Facebook / Андрій Нєбітов
Одному фігуранту перестрілки обрали утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 630 000 300 гривень, ще одному – цілодобовий домашній арешт.
Підозрювані в стрільбі в Броварах
Facebook / Андрій Нєбитов
Усім затриманим чоловікам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 257 (Бандитизм) КК України. Також 12 особам оголошено про підозру у замаху на умисне вбивство (ст. 15 ч. 2 ст. 115).
Затримані учасники ОЗГ
twitter.com/AvakovArsen
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Броварах Київської області 29 травня група озброєних осіб розстріляла маршрутку прямо у дворі. Прибулі на місце поліцейські влаштували перестрілку з нападниками.
Причиною стрілянини був конфлікт між вінницькими та Броварському підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи стрілянину між перевізниками в Броварах, заявив, що це відгомін корупції, який потрібно "лікувати".
Раніше суд обрав запобіжний захід 20 фігурантам.
За словами правоохоронців, вони встановили особи близько 40 підозрюваних. А заступник голови міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що участь у сутичках брали понад 60 "тітушок".
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