Стрілянина в Броварах: поліція назвала причину розбірок та затримала 10 осіб. Фото

Тимур Григоренко Кримінал 09:56, 29.05.2020 Оновлено: 11:09, 29.05.2020

Причиною стрілянини в Броварах був конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Таку попередню версію надали в поліції Київської області. Пізніше в коментарі OBOZREVATEL правоохоронці підтвердили, що нападники застосовували травматичну та вогнепальну зброю.

"Повідомлення про стрілянину на одній з вулиць міста Бровари спецлінією 102 надійшло сьогодні, 29 травня, о 7:15 ранку. Працівники місцевої поліції оперативно відреагували та вже за одну хвилину прибули на місце події, де затримали 10 осіб зі зброєю. Їх доставили до Броварського відділу поліції", – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що затриманими виявилися "гості", які прибули з інших регіонів України.

Наразі триває огляд місця події, встановлюються інші учасники, обставини й причини інциденту.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Інформація про потерпілих з'ясовується.

Затримання нападників у Броварах
МВС
Затримання нападників у Броварах
МВС
Затримання нападників у Броварах
МВС
Затримання нападників у Броварах
МВС
Затримання нападників у Броварах
Нацполіція Київської області
Затримання нападників у Броварах
Нацполіція Київської області
Затримання нападників у Броварах
Нацполіція Київської області
Затримання нападників у Броварах
Нацполіція Київської області
Затримання нападників у Броварах
Нацполіція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Броварах група озброєних людей розстріляла маршрутку прямо у дворі. Прибулі на місце поліцейські влаштували перестрілку з нападниками.

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