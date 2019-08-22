Стрілянина біля метро в Києві: названо підозрюваних

До стрілянини біля кафе "Кухня Поллі" поблизу метро "Голосіївська" в Києві мають відношення три людини. Також стали відомі імена постраждалих в результаті перестрілки і характер їх травм.
Як повідомили в поліції Києва, в ході проведених заходів та слідчих дій 20 серпня проведено допити і опізнання зі свідками події, в результаті чого встановлено причетність до вказаних подій трьох чоловіків. Всі вони стріляли по представниках "Муніципальної варти" імовірно з пістолета.
Лещенко Сергій, якого впізнали чотири свідки;
Синчук Олексій, якого впізнали два свідки;
Мегнієв Акбар, якого впізнали чотири свідки.
Поліція
LIGA.net
"21 серпня слідчим відділом Голосіївського Управління поліції їм оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України", – зазначили правоохоронці.
Також вони оприлюднили повний список постраждалих в результаті стрілянини. Примітно, що травми отримали і самі ініціатори конфлікту.
Костюченко Сергій: ножове поранення нижньої кінцівки.
Марі Ігор: вогнепальне поранення грудної клітини.
Леденьов Андрій, водій КП "Муніципальна варта": травма ока, контузія середнього ступеня.
Якименко Микита: вогнепальне поранення нижньої третини правої гомілки.
Кожимяка Євген: вогнепальне поранення середньої третини лівої гомілки.
Синчук Олексій: вогнепальне поранення лівого передпліччя, правої сідниці, забій м'яких тканин голови.
Мегнієв Акбар.
Лещенко Сергій.
Місце злочину
Національна поліція України в Києві
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 20 серпня в Києві біля станції метро "Голосіївська" сталася стрілянина, в результаті якої постраждали люди. Правоохоронці затримали п'ятьох учасників події.
Під час обходу території Голосіївського парку співробітники КП "Муніципальна варта" помітили велике скупчення підозрілих осіб в чорній уніформі, які голосно щось з'ясовували між собою.
При спробі наряду дізнатися про причини зібрання невідомі почали ображати охоронців із застосуванням нецензурної лексики.
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