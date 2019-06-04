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/Кримінал

Стріляла дитина? У справі про вбивство малюка під Києвом сплив скандальний нюанс

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5-річного Кирила Тлявова, який помер після стрілянини з поліцією в Переяслав-Хмельницькому, могла застрелити інша дитина.

Про це повідомив адвокат сім'ї загиблого Олександр Щербина, пише "Прямий". Він припустив, що захист заарештованих поліцейських буде подавати апеляцію і вимагати зміни запобіжного заходу.

За словами Щербини, зброя, з якої був здійснений постріл, могла знаходитися в руках дитини, що була поруч з підозрюваними правоохоронцями.

"Власник приміщення мав при собі зброю. Дитина теж користувалася зброєю і здійснювала постріли. Були вилучені гільзи і патрони, зброю досі не знайшли. Зі свідчень свідків видно, що вона була і з неї стріляли. Більше того, зброя під час проведення обшуку зникла, хоча ззнаходилася у дворі , – уточнив адвокат.

Цю інформацію підтвердив і прокурор, передає "Інтферакс-Україна". Також наголошується, що сторона захисту обвинувачених стурбована тим, що малюк загинув від одного пострілу, а підозрюваних двоє.

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