Комунальна війна з кривавим результатом: стрілець з київської багатоповерхівки вже на волі

Олексій Берестецький, винуватець кривавого комунального конфлікту в багатоповерхівці на вул. Чаадаєва в Києві, вже кілька тижнів розгулює на волі. І живе недалеко від сусідів, у яких стріляв.

Самі мешканці будинку кажуть, що їм страшно, а правоохоронці нічого не можуть вдіяти. За місяць над нападником почнеться суд, і вони збираються брати участь у всіх засіданнях.

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Бачили біля будинку, всі в шоці

Сусідка Олексія Берестецького розповіла OBOZREVATEL про те, що вони всерйоз побоюються перебувати поруч із цією людиною.

"Сусіди бояться, особливо будинок № 2А, де розміщена його квартира і де все це трапилося. На суд прийдуть максимально, тому що його постійні погрози і хамське ставлення до всіх вже набридло. Раніше правоохоронні органи не звертали уваги на це – ось і довели до трагедії. Безкарність породжує такі злочини", – каже жінка, яка попросила не називати її імені.

Олексій Берестецкий (ліворуч) і Микола Бугаєв (праворуч) Скриншот відео

Зовсім недавно люди дізналися, що Берестецкий вийшов з-під варти і перебуває на волі. Його бачили біля будинку ще 11 лютого. За словами нашої співрозмовниці, він орендував помешкання буквально за 500 метрів від будівлі на вул. Чаадаєва, і там він нібито відбував домашній арешт. Однак на одному із судових засідань сусіди дізналися, що на ньому навіть немає браслета. Крім того, йому нібито повернули паспорт.

"Сусіди в шоці, що він на волі. Це дуже хитро було зроблено. Апеляційний суд, який випустив його із СІЗО під домашній арешт, проходив без потерпілих. А друге засідання, на якому мали продовжити запобіжний захід, взагалі відбулося якось так стисло. Тільки на суді ми дізналися, що у нього навіть немає електронного браслета", – поділилася вона.

Жителі зверталися і до правоохоронних органів, але ті лише розводять руками – так вирішив суд. Щодо потерпілого Миколи Бугаєва, якому Берестецкий прострелив ногу, жінка зазначила, що він "лежить, ходити не може".

Олексій Берестецкий Прокуратура Києва

Конфліктував із сусідами і довів справу до стрілянини

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Олексій Берестецкий відкрив стрілянину по своєму сусідові Миколі Бугаєву. Конфлікт почався досить давно – майже 10 років тому спорудою керував забудовник ТММ, але через високі тарифи троє жителів на чолі з Берестецьким запропонували організувати ОСББ.

Однак натомість Берестецкий влаштував спортклуб у нежитловому приміщенні між будинками, накопичував борги. За час його правління комунікаціями в будівлі ніхто не займався, через що вони сильно зносилися. Тоді сусід Берестецького, юрист Микола Бугаєв подав до суду на боржників.

Олексій Берестецкий з карабіном Скриншот відео

Коли жителі хотіли розібратися, куди діваються гроші, то з управлінням виник конфлікт і Берестецкого змістили. Тоді той почав поводитися агресивно й не оплачував комуналку. А восени виявилося, що він врізався в електрощиток.

Тоді мешканці вийшли й не дали йому незаконно підключатися, на що Берестецький відкрив стрілянину. І серйозно поранив людину.

Судити нападника будуть за ч.2 ст.15 та ч.1 ст. 115 КК України – замах на вбивство. Винному загрожує до 15 років позбавлення волі. Як зазначила сусідка, вони всі збираються прийти на судове засідання, щоб не дати стрільцеві уникнути покарання. Щоправда, вона іронічно додала: "Якщо той не встигне втекти".

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