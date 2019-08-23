Стрілянина з постраждалими в парку Києва: з'ясувалися скандальні факти про затриманих

У Києві учасники стрілянини з численними потерпілими в Голосіївському парку можуть вийти на свободу через обраний їм запобіжний захід.
Щоб звільнитися із СІЗО, затриманим членам охоронної організації "ВАРТА 1" потрібно внести заставу лише в 150 000 гривень, повідомили на сторінці "Муніципальної варти" в Facebook (фото 18+).
"Ні у кого немає ілюзій щодо фінансових можливостей цих осіб, тому, швидше за все, вони вийдуть під заставу", – повідомили представники організації, зазначивши, що угрупованню зловмисників раніше вдавалося залишатися безкарним.
Акбар Магнієв і Сергій Лещенко
Так, в 2016 році заснована одіозним Сергієм Лещенком на прізвисько Ліший охоронна фірма "ВАРТА 1" фігурувала в силовому захопленні підприємства-банкрута "Хімакс", де знайшли вбитого чоловіка.
Масова стрілянина в Києві
Facebook "Муніципальна варта"
За інформацією "Муніципальної варти", члени угруповання Лішого займалися "кришуванням" нелегального бізнесу. Саме з цієї причини вони і прибули в Голосіївський парк, де почали бійку зі стріляниною з муніципалами.
В результаті кілька службовців отримали поранення і були госпіталізовані.
Поранення службовців "Муніципальної варти"
Facebook "Муніципальна варта"
Як писав OBOZREVATEL:
У ніч на 20 серпня в Києві біля станції метро "Голосіївська" трапилася стрілянина, в результаті якої постраждали люди. Правоохоронці затримали п'ятьох учасників події.
Стало відомо, що до стрілянини біля кафе "Кухня Поллі" у метро "Голосіївська" в Києві мають відношення три особи.
Конфлікт почався після того, як співробітники КП "Муніціпальної варти" помітили велике скупчення підозрілих осіб в чорній уніформі, які голосно щось з'ясовували між собою.
За даними "Муніціпальної варти", вони намагалися протидіяти незаконним кальянним в парку, які нібито "кришував" Лісовик. В результаті зіткнення троє представників "Муніціпальної варти" отримали поранення.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".