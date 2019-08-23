Стрілянина з постраждалими в парку Києва: з'ясувалися скандальні факти про затриманих

У Києві учасники стрілянини з численними потерпілими в Голосіївському парку можуть вийти на свободу через обраний їм запобіжний захід.

Щоб звільнитися із СІЗО, затриманим членам охоронної організації "ВАРТА 1" потрібно внести заставу лише в 150 000 гривень, повідомили на сторінці "Муніципальної варти" в Facebook (фото 18+).

"Ні у кого немає ілюзій щодо фінансових можливостей цих осіб, тому, швидше за все, вони вийдуть під заставу", – повідомили представники організації, зазначивши, що угрупованню зловмисників раніше вдавалося залишатися безкарним.

Акбар Магнієв і Сергій Лещенко

Так, в 2016 році заснована одіозним Сергієм Лещенком на прізвисько Ліший охоронна фірма "ВАРТА 1" фігурувала в силовому захопленні підприємства-банкрута "Хімакс", де знайшли вбитого чоловіка.

Масова стрілянина в Києві Facebook "Муніципальна варта"

За інформацією "Муніципальної варти", члени угруповання Лішого займалися "кришуванням" нелегального бізнесу. Саме з цієї причини вони і прибули в Голосіївський парк, де почали бійку зі стріляниною з муніципалами.

В результаті кілька службовців отримали поранення і були госпіталізовані.

Поранення службовців "Муніципальної варти" Facebook "Муніципальна варта"

Як писав OBOZREVATEL:

У ніч на 20 серпня в Києві біля станції метро "Голосіївська" трапилася стрілянина, в результаті якої постраждали люди. Правоохоронці затримали п'ятьох учасників події.

Стало відомо, що до стрілянини біля кафе "Кухня Поллі" у метро "Голосіївська" в Києві мають відношення три особи.

Конфлікт почався після того, як співробітники КП "Муніціпальної варти" помітили велике скупчення підозрілих осіб в чорній уніформі, які голосно щось з'ясовували між собою.

За даними "Муніціпальної варти", вони намагалися протидіяти незаконним кальянним в парку, які нібито "кришував" Лісовик. В результаті зіткнення троє представників "Муніціпальної варти" отримали поранення.

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