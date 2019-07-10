Стрибнув із запискою в руках: у Києві чоловік наклав на себе руки

У Києві в Дарницькому районі 10 липня з балкона багатоповерхівки вистрибнув чоловік. Поруч з його тілом знайшли записку, в якій він просив нікого не звинувачувати у своїй смерті.

Загиблий зістрибнув з балкона квартири на 5 поверсі, де і проживав, пише "Інформатор". Він загинув до прибуття медиків (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Першим про смертельний інцидент повідомив сусід, який прокинувся від гучного звуку, після чого виглянув у вікно.

Будинок "Інформатор"

Місце трагедії "Інформатор"

"Медики нічим не могли допомогти чоловікові. На момент смерті йому було близько 70 років. Поруч із тілом загиблого правоохоронці виявили записку, в якій чоловік просив нікого не звинувачувати у трагедії і повідомити про все синові, залишивши його номер", – уточнили в ЗМІ.

Як писав OBOZREVATEL, у червні в Києві хлопець наклав на себе руки через погану оцінки на іспиті. За попередніми даними, хлопець був студентом Національного медуніверситету імені Богомольця. Після того, як він отримав погану оцінку, студент прийшов додому, нічого не кажучи батькам. Потім він викинувся з вікна.

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