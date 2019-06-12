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/Кримінал

Стрибав із "тарзанки": у Києві в озері загинув чоловік

4.3тЧитати матеріал російською

У Києві в озері Вербне в ніч на 12 червня потонув чоловік. За попередньою інформацією, трагедія трапилася в той час, як він відпочивав у компанії друзів.

Життя чоловіка намагалися врятувати, але він загинув ще до того, як його дістали на берег, пише "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ще одне бездиханне тіло дістали з озера Вербне. За попередньою інформацією, чоловік відпочивав у компанії, а потім вирішив стрибнути з "тарзанки", – уточнили в соцмережі.

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Загиблого намагалися реанімувати

Загиблого намагалися реанімувати

Facebook "Київ Оперативний"

Місце події

Місце події

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, за одну добу 9 червня у Києві потонули три особи. Два події трапилися в Оболонському районі, ще одна в Дарницькому. Один із загиблих є підлітком.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Шепелева Валерия
Шепелева Валерия
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