"Страшно дивитися": у Києві чоловіка забили до смерті через ревнощі

У Києві чоловіка через ревнощі до жінки забив до смерті її коханець.
Вбитого Олександра у власній квартирі знайшла Ірина, до якої часто заходили коханці, сказано в сюжеті "Надзвичайних новин".
Сусіди розповіли, що жінку часто відвідували різні чоловіки, які потрапляли в її квартиру через балкон.
"Вона його п'яного то впускала, то не впускала. Вони пили. І часто через балкон. Там балкон весь побитий, там вхід вільний – заходь і виходь", – розповіла сусідка Тетяна.
Саме через балкон до квартири і проникли двоє чоловіків, які розшукували Олександра.
"Один з цих двох, незаконно потрапив у приміщення, почав завдавати тілесних ушкоджень. Протягом півгодини, 30-40 хвилин, він постійно бив потерпілого руками, ногами і іншими предметами", – повідомив прессекретар поліції Київської області Микола Жукович.
Після побиття нападники втекли з квартири і намагалися сховатися. Але незабаром поліція знайшла їх в сусідньому покинутому будинку, де вони ховалися.
Побитий чоловік помер на місці.
"Приспущені трохи штани, видно живіт його і вгору піднята була кофточка. Дуже сильно було побито обличчя. Там прямо кров йшла з рота, і так сильно. Видно, били і по зубам, там страшне, синці такі, сині під очима, страшно дивиться було", – розповіла очевидець, яка бачила труп загиблого.
Побиття
Ілюстрація
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в грузинському ресторані чоловік почав бити свою дружину, а після – погрожував оточуючим ножем.
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