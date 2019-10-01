Головна Новини
1 жовтня • оновлено в 14:47
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

"Страшно дивитися": у Києві чоловіка забили до смерті через ревнощі

3.4т Читати матеріал російською

У Києві чоловіка через ревнощі до жінки забив до смерті її коханець.

Вбитого Олександра у власній квартирі знайшла Ірина, до якої часто заходили коханці, сказано в сюжеті "Надзвичайних новин".

Сусіди розповіли, що жінку часто відвідували різні чоловіки, які потрапляли в її квартиру через балкон.

Новини
"По-шакалячому нападають": ветерана АТО побили після камінг-ауту

"Вона його п'яного то впускала, то не впускала. Вони пили. І часто через балкон. Там балкон весь побитий, там вхід вільний – заходь і виходь", – розповіла сусідка Тетяна.

Саме через балкон до квартири і проникли двоє чоловіків, які розшукували Олександра.

"Один з цих двох, незаконно потрапив у приміщення, почав завдавати тілесних ушкоджень. Протягом півгодини, 30-40 хвилин, він постійно бив потерпілого руками, ногами і іншими предметами", – повідомив прессекретар поліції Київської області Микола Жукович.

Після побиття нападники втекли з квартири і намагалися сховатися. Але незабаром поліція знайшла їх в сусідньому покинутому будинку, де вони ховалися.

Побитий чоловік помер на місці.

"Приспущені трохи штани, видно живіт його і вгору піднята була кофточка. Дуже сильно було побито обличчя. Там прямо кров йшла з рота, і так сильно. Видно, били і по зубам, там страшне, синці такі, сині під очима, страшно дивиться було", – розповіла очевидець, яка бачила труп загиблого.

Побиття

Побиття

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в грузинському ресторані чоловік почав бити свою дружину, а після – погрожував оточуючим ножем.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України вбивство
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
13
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Ни дня без конфуза.То пит.торка отписддят,то вытирана...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel