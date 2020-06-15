Стерненку обирають запобіжний захід: до суду в Києві стягнули сотні силовиків. Фото і відео

Марина Ліснічук Кримінал 10:30, 15.06.2020 Оновлено: 11:37, 15.06.2020

Шевченківський районний суд Києва, де триває розгляд справи активіста Сергія Стерненка, з самого ранку 15 червня оточили співробітники Нацполіції та Національної гвардії.

Біля будівлі також зібралася група підтримки активіста. Про це повідомляє "Радіо Свобода", ведучи пряму трансляцію з місця подій (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Суд над Стерненком у Києві
Країна

Зазначається, що правоохоронці вишикувалися кордонами. На територію вони впускають тільки після особистого огляду: людей просять показати вміст своїх сумок.

Суд над Стерненком у Києві
Страна

Водночас усе виглядає значно організованіше, ніж минулого разу. Силовики мають намір не допустити сутичок, як 12 червня, коли активісти кидали в правоохоронців пляшки з водою, а під судом підірвали петарду.

Суд над Стерненком у Києві
Vesti.ua

Серед людей, які прийшли підтримати Стерненка, було помічено активістів, народних депутатів та громадських діячів, а також звичайних громадян. Люди тримали в руках різні плакати.

Стерненко в суді
radiosvoboda.org
Суд над Стерненком у Києві
radiosvoboda.org
Суд над Стерненком у Києві
Vesti.ua
Суд над Стерненком у Києві
Vesti.ua
Суд над Стерненком у Києві
Vesti.ua
Суд над Стерненком у Києві
Страна
Суд над Стерненком у Києві
Страна
Суд над Стерненком у Києві
Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 червня Сергію Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві, а також незаконному носінні холодної зброї. СБУ оприлюднила дані щодо розбіжностей у справі, зокрема в показаннях активіста й тому, що вдалося з'ясувати слідчим.

  • Під будівлею Шевченківського райсуду Києва, який 12 червня обирав запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, підірвали петарду.

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