Стан дитини, що втратила сім'ю в ДТП в Києві, покращився: стало відомо про подальшу долю

Борис Бондар Кримінал 15:52, 17.07.2020 Оновлено: 16:31, 17.07.2020

Єдину дитину, що вціліла в резонансному ДТП в Києві, 14-річного Святослава Цурканова перевели з реанімації Охматдиту в звичайну палату.

Про це повідомили Подробности. Після загибелі всієї сім'ї хлопчика в ДТП його долею займеться дядько.

Уся сім'я дитини – батько, мама, молодший брат і сестра – загинула у страшній аварії, яка сталася під Києвом 12 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Старообухівській трасі 12 липня сталася масштабна смертельна ДТП. Загинули чотири людини: чоловік із дружиною, а також дівчинка померли майже одразу, хлопчик – пізніше. За життя ще одної 12-річної дитини борються лікарі.

Підозрюваному у скоєнні ДТП з чотирма загиблими на Столичному шосе в Києві, який був у стані алкогольного сп'яніння, Антону Желепі 14 липня обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

У середу, 15 липня, в Києві відбулися похорони жертв смертельної аварії, яка забрала життя чотирьох людей.

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