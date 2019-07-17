Спускався по простирадлах: під Києвом чоловік зірвався униз із багатоповерхівки

У Вишневому Київської області чоловік намагався спуститися з вікна багатоповерхівки по простирадлах, але зірвався униз.

Він вижив, був госпіталізований медиками швидкої допомоги, повідомили у групі "Київ Оперативний".

"Він намагався спуститися вниз по зв'язаних простирадлах і впав. Причини цього вчинку з'ясовуватимуть правоохоронці", – зазначили у соцмережі.

Чоловік спускався по простирадлах "Київ Оперативний"

Чоловік зважився на такий крок через те, що його в квартирі замкнула дружина. На думку жінки, у чоловіка є проблеми з алкоголем, через що вона влаштувала йому ув'язнення, пише ТСН

Чоловік впав на землю "Київ Оперативний"

Свідки НП додали, що вона відбулася в ЖК "Акварелі". На опублікованих знімках видно, що потерпілий намагався спуститися з 5 поверху.

Потерпілий був госпіталізований "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, у червні у селі Петропавлівська Борщагівка (Києво-Святошинський район) дворічна дитина випала з вікна восьмого поверху. Малюк через незачинене вікно нахилився і впав донизу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!