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17 лютого • оновлено в 19:19
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Справа з пограбуванням MARUV: задоволена співачка зробила відеозвернення з поліції

1.3т
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MARUV (Анна Корсун) повернули частину речей, які були викрадені з її автомобіля 11 січня. Задоволена співачка записала відеозвернення з відділення поліції

Вкрадене майно 17 лютого дівчині віддав слідчий Шевченковскгоо управління поліції, повідомляється на сайті столичної поліції (щоб подивитися фото і відео, прокрольте до кінця новини).

Задоволена MARUV звернулася з поліції

Задоволена MARUV звернулася з поліції

поліція Києва

Решту правоохоронці обіцяють повернути після проведення експертизи.

Поліція повернула MARUV частину вкрадених речей

Поліція повернула MARUV частину вкрадених речей

поліція Києва

Співачка з відділення поліції подякувала правоохоронцям і закликала людей бути уважними до своїх особистих речей.

Поліція повернула MARUV частина вкрадених речей

Поліція повернула MARUV частина вкрадених речей

поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, автомобіль MARUV пограбували у Києві на Богдана Хмельницького 11 січня. З машини забрали чорну сумку з документами, особистими речами та грошима.

Поліція затримала підозрюваного наприкінці січня. Ним виявився іноземець 1979 року народження

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Особа
MARUV
Місце
Україна Київ
Тег
Національна поліція України
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Конечно. Дешевый пиар тн "певички". Особенно порадовали шуцполицаи. Кстати,если бы ограбили обычную женщину эти бы дернулись? Да никогда в жизни. А тут типичный пиар дешевки
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