Справа з пограбуванням MARUV: задоволена співачка зробила відеозвернення з поліції

MARUV (Анна Корсун) повернули частину речей, які були викрадені з її автомобіля 11 січня. Задоволена співачка записала відеозвернення з відділення поліції
Вкрадене майно 17 лютого дівчині віддав слідчий Шевченковскгоо управління поліції, повідомляється на сайті столичної поліції (щоб подивитися фото і відео, прокрольте до кінця новини).
Задоволена MARUV звернулася з поліції
поліція Києва
Решту правоохоронці обіцяють повернути після проведення експертизи.
Поліція повернула MARUV частину вкрадених речей
поліція Києва
Співачка з відділення поліції подякувала правоохоронцям і закликала людей бути уважними до своїх особистих речей.
Поліція повернула MARUV частина вкрадених речей
поліція Києва
Як повідомляв OBOZREVATEL, автомобіль MARUV пограбували у Києві на Богдана Хмельницького 11 січня. З машини забрали чорну сумку з документами, особистими речами та грошима.
Поліція затримала підозрюваного наприкінці січня. Ним виявився іноземець 1979 року народження
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