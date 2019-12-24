Справа Шеремета: Апеляційний суд Києва оточили правоохоронці

Під будівлею Апеляційного суду міста Києва 24 грудня перед засіданням у справі про апеляцію щодо запобіжного заходу для підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко зібрали понад 100 правоохоронців.

Про це написав "Інформатор". Видання опублікувало відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією журналістів, для охорони будівлі Апеляційного суду прибуло щонайменше сім автомобілів із представниками Національної гвардії та Національної поліції. Загалом біля приміщення було більш ніж 100 силовиків.

Апеляційний суд Києва оточили правоохоронці Інформатор

Під будівлею Апеляційного суду міста Києва зібрали понад 100 правоохоронців Інформатор

У Апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про апеляцію щодо запобіжного заходу для підозрюваної в убивстві журналіста Шеремета Кузьменко Інформатор

Під будівлею Апеляційного суду міста Києва зібрали понад 100 правоохоронців Інформатор

У Апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про апеляцію щодо запобіжного заходу для підозрюваної в убивстві журналіста Шеремета Кузьменко Інформатор

Під будівлею Апеляційного суду міста Києва зібрали понад 100 правоохоронців Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці й дитячій кардіохірургині Кузьменко; волонтерці й військовій медсестрі Яні Дугарь.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

За рішенням суду, Дугарь відправили під домашній арешт. Кузьменко та Антоненка взяли під варту до 8 лютого.

Антоненку 23 грудня відмовили у задоволенні апеляційної скарги та залишили під вартою.

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