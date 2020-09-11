Справу проти мінера моста в Києві передали до суду

Київська місцева прокуратура № 4 направила до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який 1 червня 2020 погрожував підірвати міст Метро в столиці.

Про це повідомила в Facebook пресслужба Київської міської прокуратури. Зараз обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

В ході досудового розслідування встановлено, що чоловік виготовив муляж вибухового пристрою і прийшов з ним на міст Метро, ​​звідки зателефонував по спецлінії 102 і повідомив про підготовлюваний вибух.

Щоб не допустити можливої загибелі людей було призупинено рух автомобілів по мосту до затримання псевдомінера.

Також в результаті події був скасований рух 69 поїздів Київського метрополітену. Під час затримання підозрюваного ніхто не постраждав.

Обвинувальний акт щодо мінера направлено до суду для розгляду по суті.

За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Справу про мінування мосту передали в суд Facebook Київської прокуратури

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в понеділок, 1 червня, невідомий чоловік з пакетом, з якого тягся провід до пульта в руці, заявив про намір підірвати міст Метро. Поліція оточила споруду і ввела спецоперацію "Грім".

Чоловік, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, є військовим і вихідцем з Криму.