Справа про зґвалтування копами в Кагарлику готова до передання до суду, – Соколов
Практично всі експертизи, які були призначені у справі поліцейських Кагарлика, завершені, найближчим часом матеріали справи буде передано до суду.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Соколов. У справі було призначено більш ніж 57 експертиз.
Під час розслідування злочинів, скоєних поліцейськими в Кагарлику, співробітники ДБР "встановили ще кілька епізодів, пов'язаних із тими ж та іншими фігурантами, які причетні до тортур людей".
Представник ДБР пояснив, з чим було пов'язане продовження термінів розслідування справи.
"Справа була продовжена не тому, що, як кажуть деякі народні депутати, ми намагаємося щось заховати, затягнути. У цій справі призначено понад 57 експертиз, близько 90% із них уже виконані. Ми чекаємо на закінчення проведення експертиз", – сказав Соколов.
Він також додав, що найближчим часом усі матеріали слідства передадуть до суду.
Нагадаємо, після початку досудового розслідування до ДБР стали звертатися особи з повідомленнями про факти тортур, які були в Кагарлицькому відділенні поліції. За даними слідства, на початку січня 2020 року співробітники цього відділення поліції, раніше підозрювані в тортурах і зґвалтуванні, катували двох осіб задля отримання зізнання у скоєнні крадіжок.
За цими фактами слідчі ДБР повідомили про підозру ще одному співробітнику відділення поліції, а також затриманим у травні оперуповноваженому і начальнику одного з секторів, які містяться в Київському слідчому ізоляторі (ч. 2 ст.127 КК).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Співробітників Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у зґвалтуванні молодої жінки. Керівництво відділу було усунуто.
Затриманими виявилися 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима і 35-річний начальник сектора кримінальної поліції Микола Кузів.
З'ясувалося, що підозрювані в зґвалтуванні співробітники Кагарлицького відділу поліції за час служби не зробили нічого корисного, а один із них уже мав дисциплінарне покарання.
Також поліцейські з Кагарлика, які підозрюються у зґвалтуванні, можливо, уникли переатестації під час реформи поліції.
У Києві заарештували поліцейських із Кагарлика Сергія Сулиму та Миколу Кузіва, підозрюваних у зґвалтуванні.
За результатами першого етапу службового розслідування було звільнено 10 співробітників.
Постраждала дівчина розповіла, як її ґвалтували й били копи в Кагарлику.
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ще двом правоохоронцям і виявили нові факти катувань у Кагарлицькому відділенні поліції.