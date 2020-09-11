Справа про зґвалтування копами в Кагарлику готова до передання до суду, – Соколов

Практично всі експертизи, які були призначені у справі поліцейських Кагарлика, завершені, найближчим часом матеріали справи буде передано до суду.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Соколов. У справі було призначено більш ніж 57 експертиз.

Під час розслідування злочинів, скоєних поліцейськими в Кагарлику, співробітники ДБР "встановили ще кілька епізодів, пов'язаних із тими ж та іншими фігурантами, які причетні до тортур людей".

Представник ДБР пояснив, з чим було пов'язане продовження термінів розслідування справи.

"Справа була продовжена не тому, що, як кажуть деякі народні депутати, ми намагаємося щось заховати, затягнути. У цій справі призначено понад 57 експертиз, близько 90% із них уже виконані. Ми чекаємо на закінчення проведення експертиз", – сказав Соколов.

Він також додав, що найближчим часом усі матеріали слідства передадуть до суду.

Нагадаємо, після початку досудового розслідування до ДБР стали звертатися особи з повідомленнями про факти тортур, які були в Кагарлицькому відділенні поліції. За даними слідства, на початку січня 2020 року співробітники цього відділення поліції, раніше підозрювані в тортурах і зґвалтуванні, катували двох осіб задля отримання зізнання у скоєнні крадіжок.

За цими фактами слідчі ДБР повідомили про підозру ще одному співробітнику відділення поліції, а також затриманим у травні оперуповноваженому і начальнику одного з секторів, які містяться в Київському слідчому ізоляторі (ч. 2 ст.127 КК).

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