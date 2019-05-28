Вбивство водія BlaBlaCar: суд виніс вирок

Екс-учасника АТО Дмитра Голуба, якого підозрювали у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова, визнали винним і засудили до довічного ув'язнення.
Про це 28 травня із зали Києво-Святошинського суду Київської області повідомив кореспондент "Крапка". Голуба визнали винним за декількома статтями. Вирок виносили спільно присяжні та судді.
"Іменем України Дмитро Голуб засуджений до довічного ув'язнення", – йдеться в судовому рішенні.
Водночас обвинувачений у вбивстві водія-киянина Тараса Познякова заявив, що "він засмагає десь, а мені довічне". Також він нецензурно вилаяв суддів.
Після оголошення вироку батько убитого Олександр Позняков нагадав, що Голуб вимагав у нього гроші за інформацію про зниклого сина. Пізніше він йому заявив, що "закопав" Тараса.
Тарас Позняков
Тепер, після оголошення вироку, у Голуба є 30 днів на подання апеляції. Раніше його адвокат заявляв, що вбивства могло не бути й намагався перекласти вину на Луана Кінгісеппа, який також їхав в авто Познякова разом із Голубом. Він декілька років переховувався від поліції, а потім був знайдений убитим.
Як писав OBOZREVATEL:
Розслідування вбивства Познякова тривало з 2016 року. Він зник після того, як виїхав зі Львова до Києва з попутниками, яких знайшов на сервісі. Це були екс-бійці "Правого сектора" Дмитро Голуб і громадянин РФ Луан Кінгісепп.
Автомобіль убитого Познякова знайшли в гаражі під Києвом.
Через декілька місяців стало відомо, що Тарас не просто зник, а був жорстоко вбитий. Стріляв у нього Луан Кінгісепп, який сидів поряд із водієм. Він тричі вистрілив із пістолета ТТ у груди й область живота Тараса. За даними слідства, хлопець загинув на місці, а після цього його тіло злочинці переклали на підлогу в салоні ззаду.
Одного з попутників Тараса, Дмитра Голуба, затримали, місцеперебування Кінгісеппа було невідомо.
У 2017 Голуба засудили на два роки за погром, який він влаштував у залі суду. Це звинувачення додалося до низки інших, більш тяжких.
Через декілька років, у березні 2019-го, в квартирі житлової багатоповерхівки Києва стався вибух, у результаті якого загинула одна людина. Загиблим виявився Луан Кінгісепп, який увесь цей час переховувався від слідства і жив у Києві.
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