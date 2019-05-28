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/Кримінал

Вбивство водія BlaBlaCar: суд виніс вирок

5.7тЧитати матеріал російською

Екс-учасника АТО Дмитра Голуба, якого підозрювали у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова, визнали винним і засудили до довічного ув'язнення.

Про це 28 травня із зали Києво-Святошинського суду Київської області повідомив кореспондент "Крапка". Голуба визнали винним за декількома статтями. Вирок виносили спільно присяжні та судді.

"Іменем України Дмитро Голуб засуджений до довічного ув'язнення", – йдеться в судовому рішенні.

Водночас обвинувачений у вбивстві водія-киянина Тараса Познякова заявив, що "він засмагає десь, а мені довічне". Також він нецензурно вилаяв суддів.

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Після оголошення вироку батько убитого Олександр Позняков нагадав, що Голуб вимагав у нього гроші за інформацію про зниклого сина. Пізніше він йому заявив, що "закопав" Тараса.

Тарас Позняков

Тарас Позняков

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Тепер, після оголошення вироку, у Голуба є 30 днів на подання апеляції. Раніше його адвокат заявляв, що вбивства могло не бути й намагався перекласти вину на Луана Кінгісеппа, який також їхав в авто Познякова разом із Голубом. Він декілька років переховувався від поліції, а потім був знайдений убитим.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Розслідування вбивства Познякова тривало з 2016 року. Він зник після того, як виїхав зі Львова до Києва з попутниками, яких знайшов на сервісі. Це були екс-бійці "Правого сектора" Дмитро Голуб і громадянин РФ Луан Кінгісепп.

  • Автомобіль убитого Познякова знайшли в гаражі під Києвом.

  • Через декілька місяців стало відомо, що Тарас не просто зник, а був жорстоко вбитий. Стріляв у нього Луан Кінгісепп, який сидів поряд із водієм. Він тричі вистрілив із пістолета ТТ у груди й область живота Тараса. За даними слідства, хлопець загинув на місці, а після цього його тіло злочинці переклали на підлогу в салоні ззаду.

  • Одного з попутників Тараса, Дмитра Голуба, затримали, місцеперебування Кінгісеппа було невідомо.

  • У 2017 Голуба засудили на два роки за погром, який він влаштував у залі суду. Це звинувачення додалося до низки інших, більш тяжких.

  • Через декілька років, у березні 2019-го, в квартирі житлової багатоповерхівки Києва стався вибух, у результаті якого загинула одна людина. Загиблим виявився Луан Кінгісепп, який увесь цей час переховувався від слідства і жив у Києві.

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Місце
Україна
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Готик Анна
Готик Анна
СУД ВЕРШИТСЯ,И ни один гавнюк его не избежит.
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Сафронова Лиля
Сафронова Лиля
Мoя искpeнняя 6лагодapнoсть тoмy, кто покaзал мнe этoт чyдо-сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁ps12uc Простo пpoйдя пpоcтoй опрос полyчилa пoчти пoлyгодовyю зaрплaту)) Пользуйтесь, пoка ещe eсть вoзмoжнoсть=)
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