Авакову не віддали: суд прийняв несподіване рішення щодо київського "терориста"

Дніпровський районний суд Києва взяв під варту терміном на 60 днів Олексія Белько, який влаштував стрілянину і погрожував підірвати міст Метро.

У нього є можливість внести заставу в розмірі 288 тисяч 150 грн.

Відзначимо, що його не віддали на поруки нардепу Яні Зінкевич і міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. Белько буде перебувати в слідчому ізоляторі Києва.

Суд над Бельке

Як відомо, сторона звинувачення наполягала на утриманні під вартою, аргументуючи це можливою небезпекою затриманого.

"Прошу застосувати запобіжний захід у вигляді 60 днів утримання під вартою без внесення застави", – заявив в ході засідання прокурор.

Обрання запобіжного заходу Facebook Надія Максимець

Як обгрунтування необхідності арешту він заявив, що підозрюваний може мати боєприпаси, раніше був судимий і може ховатися від слідства.

"Після звільнення з ЗСУ і розриву відносин з дівчиною, Белько жив к автомобілі. Також він нібито помітив за собою стеження. Він заявив, що вирішив заблокувати рух на мосту, щоб привернути увагу, а міст вибрав, щоб уникнути ДТП", – повідомила сторона звинувачення.

Також в ході суду стало відомо, що чоловік намагався імітувати наявність вибухівки. Він тримав у руках провід від зарядки, а до руки приклеїв кнопку.

Олексій Белько Facebook Георгій Тука

Адвокат підсудного назвав необгрунтованими більшість аргументації прокурора. За словами правозахисника, немає жодних доказів того, що Белько може сховатися від слідства і буде загрожувати безпеці громадськості.

Адвокат просив суд відпустити його на поруки. За підсудного був готовий поручитися глава МВС Арсен Аваков і нардеп Яна Зінкевич. Також бажання взяти його на поруки висловив командир спецпідрозділу "КОРД" Микола Путій.

Прокурор підкреслив, що звільнення під особисту поруку буде небезпечним через те, що підсудний може вживати наркотики. Підсудний відповів, що не має залежностей.

"Я наркотики не вживаю. Іноді колю собі знеболювальне", – заявив Белько.

Водночас він сказав, що 18 вересня, в день НП, не був тверезим і поїхав на міст саме для того, що уникнути ДТП. Підсудний не міг чітко відповісти те, чи здійснював свої дії під дією речовин.

Як писав OBOZREVATEL, 18 вересня близько 16:00 підозрілий чоловік зі зброєю влаштував стрілянину на мосту Метро і погрожував підірвати споруду. Кілька годин поспіль рух автомобілів і метро було обмежено, а на дорогах утворився транспортний колапс. Подія кваліфікували як підготовку теракту.

Спочатку повідомлялося, що чоловік нібито вимагав від влади України "припинити капітуляцію на Донбасі", але пізніше стало відомо, що він просив привести свою дівчину Олену, з якою у нього був конфлікт.

Після операції спецпідрозділів КОРД і "Альфа" чоловік добровільно здався, не чинячи опір.

У стрілка не знайшли вибухівку, перед штурмом поліції він викинув карабін. Олексію Бельку найняли адвоката, а злочин кваліфікували як хуліганство і хибне повідомлення про мінування.

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