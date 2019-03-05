Справа "діамантових прокурорів": у ГПУ зробили заяву щодо вбитого в Києві ювеліра

Генеральна прокуратура України заявила, що вбитий у вівторок у Києві 59-річний власник ювелірного бізнесу Сергій Кисельов не був причетний до справи "діамантових прокурорів".
Подробиці розкрив прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, передає "Українська правда".
"Громадянин Кисельов, який був убитий у Києві, взагалі не має процесуального статусу у кримінальному провадженні, яке розглядається в суді", – заявив спікер.
Сергій Кисельов
24 канал
"Він не був свідком, потерпілим або заявником, тому заява представника колишнього керівництва ГПУ щодо статусу загиблого є неправдивою", – відреагували в прокуратурі на опубліковані раніше слова екс-заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе, який стверджував, що третій епізод гучної справи пов'язаний саме із заявою Кисельова.
Нагадаємо, в липні 2015 року було затримано першого заступник начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. Раніше повідомлялося, що у вилучених у них коштовностях Кисельов впізнав своє каміння, яке прокурори забрали у нього в 2010 році під час перевірки.
Вбивство в Києві
Вбивство в Києві
Вбивство в Києві
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві жорстоко вбили 38-річного бізнесмена.
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