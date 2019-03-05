Справа "діамантових прокурорів": стало відомо, кого розстріляли у Києві

Загиблим у результаті стрілянини у Дніпровському районі Києва виявився підприємець, цінності якого раніше були виявлені у колишнього прокурора і начальника поліції Києва.

Як стало відомо OBOZREVATEL, це 59-річний Сергій Кисельов. Вiн був співзасновником i керівником ТОВ "ЮВК РУБІН", ТОВ "ЮВК-ОНІКС", ТОВ "АЛЬЯНС СК", ТОВ "Ю.В.К.-АГАТ", ТОВ "ЮВК — Агат" .

Автомобіль, в якому застрелили бізнесмена, зареєстрований на його дружину

Вид діяльності підприємств — виробництво коштовних речей, металів.

Кисельов мав вiдношення до гучного "діамантового" скандалу.

Будучи власником ювелірного виробництва, він нібито не погодився ділитися бізнесом із прокурорами і "попав" на позапланову перевірку і "маски-шоу".

Внаслідок чого у 2010 році у нього було вилучено понад 500 кілограмів золота, близько 300 кг срібла, діаманти та інші коштовні камені.

Однак в офіційному коментарі ГПУ спростувала причетність підприємця до гучної справи. "Громадянин Кисельов, який був убитий в Києві, взагалі не має процесуального статусу у кримінальному провадженні, яке розглядається в суді", – сказано в заяві.

Про долю вилучених коштовностей ювелір міг лише здогадуватися. Офіційно вони були речовими доказами у його справі. Коли влітку 2015 року вибухнула "діамантова справа", а в мережі з'явилися фото вилучених коштовних каменів, Сергій Кисельов впізнав у них власні вироби.

Нагадаємо, у липні 2015 року були затримані перший заступник начальника ГСУ Генпрокуратури Володимир Шапакін та заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць.

Шапакін i Корнієць.

За даними слідства, вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Під час проведення обшуків у них було виявлено понад 500 тис. доларів готівкою, автомат Калашникова і холодну зброю, багато ювелірних виробів і 65 діамантів. Саме після цього скандальних прокурорів почали називати "діамантовими".

Після висунення підозр Шапакіна і Корнійця звільнили з прокуратури. Розгляд справи "діамантових прокурорів" по суті розпочався 21 березня 2016 року. Корнієць та Шапакін заперечують свою провину.

В рамках розслідування кримінальної справи 12012110000000592 Сергій Кисельов звертався з клопотанням про повернення майна, що належало йому, а саме ювелірних виробів, які у 2010 році були вилучені на ювелірному заводі ТОВ "Альянс СК". Обшук проводили працівники МВС України. Дані дії Кисельов вважав незаконними.

Також з'ясувалося, що серед вилучених у Кисельова коштовностей, які повинні були зберігатися в прокуратурі, деякі з них – годинник, ікони і монети – знайшли під час обшуків у екс-глави поліції Києва часів Майдану Валерія Коряка.

"Ми почали шукати, де могли бути коштовності. І це якраз дуже цікаво, тому що за документами справи вони повинні охоронятися в Департаменті фінансових забезпечень МВС України. Печерський суд допустив нас туди, але ми побачили, що упаковки були розкриті, а здебільшого колекційних монет не було ", – розповідав Сергій Кисельов.

ВБИВСТВО У КИЄВІ — ЩО ВІДОМО ПРО НП

Вдень 5 березня 2019 року в Дніпровському районі Києва невідомий чоловік у формі, схожій на поліцейську, застрелив водія Mercedes.

Дзвінок про стрілянину по вул. Флоренції у Дніпровському районі Києва надійшов у поліцію об 11:15.

Повідомлялося, що в автомобілі, припаркованому на подвір'ї будинку №9, пролунали постріли, після чого з машини вибіг невідомий чоловік і зник у дворах.

За попередньою інформацією, той, хто стріляв, був невисоким на зріст, із темним, коротко стриженим волоссям. Вдягнений нібито був у бушлат, схожий на поліцейський.

Правоохоронці виявили у салоні Mercedes чоловіка з вогнепальним пораненням голови.

За інформацією OBOZREVATEL, загиблим виявився киянин 1960 року народження — бізнесмен Сергій Кисельов.

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