Спотворюють Київ: в історії з "будинком-монстром" на Подолі з'явився новий поворот

У житлово-офісному комплексі на Подолі у Києві, який називають "будинком-монстром", продовжили будівельні роботи, незважаючи на рішення суду знести чотири зайві поверхи.

Журналісти OBOZREVATEL за допомогою квадрокоптера зняли, як на даху будівлі працювали кілька людей. Було помітно, що це не демонтаж (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Характерно, що раніше директор компанії-забудовника ТОВ "Пателі Лізинг" Дора Пателі повідомила журналістам, що вважає рішення суду незаконним – компанія подаватиме апеляцію.

Роботи на даху "будинку-монстра" на Подолі

Роботи на даху "будинку-монстра" на Подолі

Нагадаємо, що у 2009 році місто затвердило забудовнику проєкт на вісім поверхів плюс один підземний. Відтоді висота будинку зросла до 12 поверхів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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