Спотворюють Київ: в історії з "будинком-монстром" на Подолі з'явився новий поворот

У житлово-офісному комплексі на Подолі у Києві, який називають "будинком-монстром", продовжили будівельні роботи, незважаючи на рішення суду знести чотири зайві поверхи.
Журналісти OBOZREVATEL за допомогою квадрокоптера зняли, як на даху будівлі працювали кілька людей. Було помітно, що це не демонтаж (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Характерно, що раніше директор компанії-забудовника ТОВ "Пателі Лізинг" Дора Пателі повідомила журналістам, що вважає рішення суду незаконним – компанія подаватиме апеляцію.
Роботи на даху "будинку-монстра" на Подолі
Роботи на даху "будинку-монстра" на Подолі
Нагадаємо, що у 2009 році місто затвердило забудовнику проєкт на вісім поверхів плюс один підземний. Відтоді висота будинку зросла до 12 поверхів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Будинок-монстр" вже багато років є предметом суперечок.
Ще у 2016 році Вищий господарський суд України підтвердив рішення Господарського суду Києва про заборону забудовнику ТОВ "Пателі Лізинг" здійснювати заходи щодо введення в експлуатацію будівлі на вулиці Нижній Вал, 27-29, реєстрації та продажу її приміщень.
Втім, ТОВ "Пателі Лізинг" у 2017 році почало робити все, щоб "узаконити" права власності на окремі квартири в недобудові через суд.
А потім Шостий апеляційний суд Києва вже у 2019 році скасував заборону на зведення "будинку-монстра". Раніше заборона була накладена Державною архітектурно-будівельною інспекцією столиці.
З'ясувалося, що скандальний будинок під час заселення людей може просто провалитися у метро.
Господарський суд Києва 27 листопада дозволив знести чотири верхні поверхи скандального "будинку-монстра" на Подолі.
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