Співробітників Лук'янівського СІЗО звинуватили у катуваннях ув'язнених: там виправдалися

Матір одного із ув'язнених Лук'янівського СІЗО у Києві заявила, що співробітники установи систематично б'ють її сина, вимагають гроші та погрожують.

Про це повідомляє ТСН. Вона заявила, що побиття відбуваються майже щоночі. У СІЗО нібито вимагали спочатку 1500 долларів, але цього виявилося замало, розповіла жінка.

"Я, Федоренко Л., прошу вашої допомоги. Мій син відбуває покарання за вчинений ним злочин. Він перебуває у Лук'янівському СІЗО вже декілька місяців. Кожної ночі його б'ють та вимагають гроші. Зразу вимагали 1500 доларів. Ми зібрали ці кошти і заплатили, думали відстануть. Та де там, вони знову б'ють і вимагають гроші. У сина перебита щелепа, забита груднина. Благаю вас втрутитися: камера №13, Федоренко В. Прошу вашої допомоги", – звернулася до редакції жінка.

Зі свого боку Департамент з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України здійснив перевірку установи, яка показала, що травму щелепи в'язень дійсно отримав, однак це трапилося нібито з його власної необережності.

"У ході перевірки встановлено, що тілесне ушкодження у вигляді травми щелепи засуджений Федоренко В. отримав з власної необережності у прогулянковому дворику під час виконання фізичних вправ на брусах. Під час опитування Федоренко пояснив, що після травми він повернувся до свого камерного приміщення, за наданням медичної допомоги не звертався, оскільки вважав, що забиття незначне", – йдеться у відповіді на запит видання.

Крім того, в установі заявили, що співробітники ізолятору гроші у в'язня не вимагали, що нібито підтвердили й інші засуджені.

"Грошові кошти, які він позичив у своїх батьків ще до арешту, необхідні були, щоб закрити заборгованість знайомому", – зазначили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній в'язень розповів, що стан загальних камер у Лук'янівському СІЗО в Києві жахливий, однак "блатних" поселяють у камери VIP, при цьому надаючи широкий спектр незаконних послуг за гроші.