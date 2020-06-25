Співробітники "Київгазу" під прицілом: Геращенко озвучив основну версію вибуху на Позняках

Вибух в багатоповерхівці на Позняках міг статися через недотримання технологій повірки лічильників співробітниками "Київгазу". Слідство вважає цю версію основою.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 25 червня.

"Дійсно, за тиждень до цього страшного вибуху, який привів до п'яти жертв, були повірки лічильників. Лічильники знімалися, замінялися на спеціальні трубочки, називаються байпаси. І дійсно, були повідомлення від жителів, був запах газу", – розповів Геращенко.

За його словами, співробітників "Київгазу" чекатиме суд, якщо буде доведено, що вибух стався через їхні дії. У такому випадку від них можуть вимагати компенсації всіх витрат, які понесли жителі будинку і держава. Однак поки що підозр нікому не оголошено.

Заступник генерального прокурора Олексій Симоненко зазначив, що основна версія слідчих – вибух побутового газу. "Перевіряються й інші версії. Призначено ряд складних, комплексних експертиз, за результатами висновків експертів буде остаточна відповідь на це питання", – розповів він.

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