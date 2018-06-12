Спіймали на гарячому: в Києві розкрили схему "домушників"

У Печерському районі Києва поліція "на гарячому" затримала двох квартирних злодіїв.

Як повідомили в прес-службі поліції Києва на офіційному сайті, злочинці працювали в дуеті і діяли за визначеною схемою.

"Один із них підбирав ключі до вхідних дверей, забирав цінні речі і виходив з дому, не привертаючи уваги. У цей час його спільник, який чекав його на вулиці, збирав у під'їзді крадене в заздалегідь обумовленому місці", - повідомили правоохоронці.

Національна поліція України

Національна поліція України

Національна поліція України

Злочинців зловили на місці крадіжки: вони ходили від під'їзду до під'їзду і намагалися підібрати код до дверей. Правоохоронці помітили їх і вирішили простежити.

"На бульварі Лесі Українки зловмисникам вдалося відкрити двері. Один зайшов у будинок, другий товариш залишився чекати на вулиці. Потім вони помінялися ролями: перший вийшов, а другий пішов у під'їзд і повернувся з пакетами", - розповіли схему крадіжки в поліції.

Відзначається, що під час пограбування злодії винесли ноутбук, ювелірні прикраси і парфуми.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві затримали злодіїв, які проникали в квартири шляхом підбору ключів до квартир.