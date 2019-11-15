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15 листопада • оновлено в 17:45
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Зрізали замки і вигнали господарів: у Києві влаштували штурм квартири. Відео

2.3т
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В Оболонському районі Києва, на проспекті Героїв Сталінграда, 15 листопада відбулася поліцейська операція.

За інформацією свідків, в одній із квартир, яку захопили "колектори", влаштували штурм. На відео, опублікованому на сторінці "Київ оперативний" у Facebook, видно, як до будівлі під'їхав мікроавтобус, із якого вийшли правоохоронці (щоб подивитися, проскрольте до кінця новини).

"Відбувається штурм квартири на проспекті Героїв Сталінграду, 24Б, яку захопили "колектори": зрізали замки, виштовхали володарів і забарикадувалися всередині", – повідомили у мережі.

Поліція залучила спецпризначенців

Поліція залучила спецпризначенців

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У пресслужбі ГУНП Києва OBOZREVATEL підтвердили, що за даною адресою справді працювала поліція, проте деталі пообіцяли розповісти пізніше.

У мережі написали, що згодом спецпризначенці потрапили до квартири і затримали людей, які там перебували. Ті робили вигляд, що просто дивляться телевізор.

Місце події

Місце події

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на вулиці Вишгородській у тролейбусі двоє чоловіків у відповідь на зауваження пасажирів кинулися на них із ножами. Зловмисники були затримані.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Новини Києва Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України кримінал
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