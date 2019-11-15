Зрізали замки і вигнали господарів: у Києві влаштували штурм квартири. Відео

В Оболонському районі Києва, на проспекті Героїв Сталінграда, 15 листопада відбулася поліцейська операція.

За інформацією свідків, в одній із квартир, яку захопили "колектори", влаштували штурм. На відео, опублікованому на сторінці "Київ оперативний" у Facebook, видно, як до будівлі під'їхав мікроавтобус, із якого вийшли правоохоронці (щоб подивитися, проскрольте до кінця новини).

"Відбувається штурм квартири на проспекті Героїв Сталінграду, 24Б, яку захопили "колектори": зрізали замки, виштовхали володарів і забарикадувалися всередині", – повідомили у мережі.

Поліція залучила спецпризначенців

У пресслужбі ГУНП Києва OBOZREVATEL підтвердили, що за даною адресою справді працювала поліція, проте деталі пообіцяли розповісти пізніше.

У мережі написали, що згодом спецпризначенці потрапили до квартири і затримали людей, які там перебували. Ті робили вигляд, що просто дивляться телевізор.

Місце події Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на вулиці Вишгородській у тролейбусі двоє чоловіків у відповідь на зауваження пасажирів кинулися на них із ножами. Зловмисники були затримані.

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